Cina: Hainan, record di uccelli acquatici svernanti

(XINHUA) - HAIKOU, 03 FEB - La provincia meridionale cinese di Hainan ha registrato un numero record di uccelli acquatici svernanti sull'isola; questo quanto emerge da un'indagine rilasciata ieri in occasione della Giornata mondiale delle zone umide.

Secondo la Hainan Bird-Watching Society, nel corso dello studio sono stati avvistati un totale di 32.866 uccelli acquatici e sono state registrate 71 specie, stabilendo in entrambi i casi un nuovo record.

Quest'ultima ha lanciato e condotto l'indagine congiuntamente a un'organizzazione no-profit, a un istituto locale di ricerca sulle zone umide e a diverse riserve provinciali con ricerche dal 7 al 9 gennaio, coprendo 74 habitat costieri di uccelli acquatici per comprendere meglio le loro specie, il numero e la distribuzione.

"Abbiamo scelto di pubblicare il risultato dello studio durante la Giornata mondiale delle zone umide perché vogliamo che più persone capiscano e partecipino attivamente alle attività di bird-watching", queste le parole di Cheng Cheng, a capo dell'organizzazione.

Durante l'indagine, gli esperti hanno registrato quattro specie di uccelli selvatici posti sotto protezione nazionale di prima classe, tra cui gambecchi becco a spatola, spatole dalla maschera nera, piro-piro e gabbiani becconero.

Inoltre, Cheng ha fatto sapere che il team di studio ha monitorato nove specie di uccelli selvatici posti sotto protezione nazionale di seconda classe, tra cui anatre castane, gallinelle d'acqua viola, fagiani e altri.

"Abbiamo trovato un gambecchio becco a spatola con una targhetta bianca 'C2' sulla zampa, ed è la prima volta che un esemplare di questa specie recante una targhetta viene registrato nell'Hainan nel corso di un'indagine sugli uccelli acquatici svernanti", ha raccontato Cheng. (SEGUE)