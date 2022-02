Cina: Hainan, record di uccelli acquatici svernanti (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 03 FEB - Questo volatile fa parte di una specie rara e in via di estinzione. I gambecchi becco a spatola sono classificati come "a rischio critico" dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e in Cina sono posti sotto protezione statale.

Il raro esemplare si trovava in un allevamento in cattività in Russia il 6 luglio dello scorso anno, per poi essere rilasciato in natura il 26 luglio.

Inoltre, nel corso dell'indagine, sono state avvistate 145 spatole dalla maschera nera, il numero più alto mai registrato da quando l'Hainan ha dato il via allo studio. Si tratta di uno degli uccelli a maggior rischio di estinzione al mondo.

Cheng ha aggiunto: "questo dimostra che la protezione delle spatole dalla maschera nera è migliorata di molto e che il numero dei suoi esemplari è in aumento".

Caratterizzata da molte zone umide, l'isola di Hainan è un'importante destinazione di svernamento per gli uccelli acquatici che migrano lungo la rotta Asia orientale-Australasia.

La prima indagine dell'Hainan sugli uccelli acquatici svernanti è stata effettuata nel 2003. Gli esperti conducono gli studi da 19 anni consecutivi, dando origine alla più lunga e influente attività di monitoraggio degli uccelli sull'isola tropicale.

Il capo dell'istituto di ricerca ha spiegato che "quasi 70 membri dello staff e volontari hanno partecipato all'indagine dell'Hainan sugli uccelli acquatici svernanti del 2022. È il numero più alto mai registrato", e prosegue, "spero che sempre più persone si uniranno a noi nella protezione dei volatili".

