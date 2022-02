Capodanno cinese con grandi feste anche in Francia

(XINHUA) - PARIGI, 03 FEB - Grandi festeggiamenti in Francia per il Capodanno cinese per i cinesi che si trovano nel Paese ma anche per i francesi. Zang Xiao, cittadina cinese che vive e lavora in Francia, afferma: "in questo modo i miei amici francesi possono scoprire la cultura e la cucina tradizionale del mio Paese".

"Penso che il Capodanno lunare sia sempre un momento importante da festeggiare per noi cinesi. Molte grandi città organizzano eventi per il nuovo anno e questo aiuta le persone che vogliono onorare le tradizioni pur vivendo in una città straniera a ritrovarsi", spiega Zang.

Il Capodanno cinese è stato sempre tradizionalmente festeggiato in Francia, ma per via della pandemia le celebrazioni del 2020 e del 2021 sono state abbreviate o cancellate.

Quest'anno tuttavia, i festeggiamenti per il Nuovo Anno lunare sono in corso in tutta la Francia nel rispetto delle restrizioni dovute al Covid-19.

Il municipio del XIII Arrondissement di Parigi, il quartiere noto come Chinatown, organizza una 'Settimana del Capodanno cinese' dal 2 al 13 febbraio con vari eventi, conferenze, proiezioni di film cinesi e la tradizionale danza del leone. Il municipio del VI Arrondissement di Lione invece ha organizzato una settimana dedicata alla cultura della nazione asiatica.

Le celebrazioni del Capodanno cinese si svolgono in conformità con le restrizioni contro la diffusione del Covid-19.

Ad esempio, per le attività al chiuso sono obbligatori pass vaccinale e mascherina.

"Le restrizioni contro il Covid-19 svolgono un ruolo importante nei festeggiamenti, ma la partecipazione del pubblico non sarà un problema", spiega a Xinhua Alain Labat, presidente della Federazione delle associazioni franco-cinesi con sede a Lione.

A Rennes, anche la sede in Bretagna dell'Istituto Confucio ha organizzato una 'settimana cinese' dal 29 gennaio al 6 febbraio con un forum sulla cultura e la lingua ed eventi come mercati alimentari, conferenze, mostre artistiche e proiezione di film e documentari sulla Cina.

A Bordeaux invece, lungo una via pedonale del centro sono state esposte lanterne cinesi e il 29 gennaio le associazioni specializzate in cultura e lingua cinese hanno organizzato una celebrazione per il nuovo anno con diversi laboratori di pittura e altre attività culturali tipiche del Paese orientale.

Per Nicolas, Loane e Solene, che vivono a Bordeaux, il Capodanno è un'importante opportunità affinché i francesi possano scoprire la cultura cinese.

Sia Loane che Solene hanno studiato in Cina per un anno e possiedono una laurea in studi cinesi conseguita rispettivamente presso le università di Bordeaux e Marsiglia.

"A Qingdao, ho festeggiato il nuovo anno con la mia amica cinese e la sua famiglia. Ho imparato molto sulle tradizioni della Cina", ricorda Solene.

Loane, che ha studiato a Chengdu, racconta invece di ricordare che molti negozi erano chiusi durante le festività per il Nuovo Anno Lunare e che è stato allora che ha compreso l'importanza di questa ricorrenza in Cina. (XINHUA)