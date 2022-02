Capodanno cinese con grandi feste anche in Francia (2)

(XINHUA) - PARIGI, 03 FEB - A Rennes, anche la sede in Bretagna dell'Istituto Confucio ha organizzato una 'settimana cinese' dal 29 gennaio al 6 febbraio con un forum sulla cultura e la lingua ed eventi come mercati alimentari, conferenze, mostre artistiche e proiezione di film e documentari sulla Cina.

A Bordeaux invece, lungo una via pedonale del centro sono state esposte lanterne cinesi e il 29 gennaio le associazioni specializzate in cultura e lingua cinese hanno organizzato una celebrazione per il nuovo anno con diversi laboratori di pittura e altre attività culturali tipiche del Paese orientale.

Per Nicolas, Loane e Solene, che vivono a Bordeaux, il Capodanno è un'importante opportunità affinché i francesi possano scoprire la cultura cinese.

Sia Loane che Solene hanno studiato in Cina per un anno e possiedono una laurea in studi cinesi conseguita rispettivamente presso le università di Bordeaux e Marsiglia.

"A Qingdao, ho festeggiato il nuovo anno con la mia amica cinese e la sua famiglia. Ho imparato molto sulle tradizioni della Cina", ricorda Solene.

Loane, che ha studiato a Chengdu, racconta invece di ricordare che molti negozi erano chiusi durante le festività per il Nuovo Anno Lunare e che è stato allora che ha compreso l'importanza di questa ricorrenza in Cina. (XINHUA)