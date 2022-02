Pechino 2022: registrate tutte le 91 delegazioni

(XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - Tutte le 91 delegazioni che parteciperanno ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 hanno completato la registrazione, stando a quanto comunicato oggi dal Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 (Bocog), che ha spiegato come gli incontri di registrazione si sono svolti con tutte le delegazioni e "il relativo lavoro è stato concluso".

Con l'apertura di Pechino 2022 venerdì, gli arrivi degli atleti e degli altri soggetti olimpici interessati sono stati in continuo crescendo. In 24 ore, tra le 18:00 del 31 gennaio e la stessa ora della giornata di ieri (ora di Pechino), sono stati 1.750 gli arrivi in Cina.

Secondo le statistiche del Bocog, un totale di 12.349 persone è giunto a Pechino, mentre in 117 erano già partiti nel periodo tra il 4 gennaio e il 1° febbraio.

I Giochi Olimpici Invernali di Pechino hanno inoltre attirato l'attenzione e la copertura dei media di tutto il mondo, dal momento che complessivamente dal 4 gennaio al 1° febbraio sono state attivate 8.210 tessere di accredito per giornalisti, fotografi ed emittenti. (XINHUA)