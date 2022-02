Pechino 2022: iniziata staffetta torcia olimpica

(XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - La staffetta della torcia per le Olimpiadi Invernali 2022 è iniziata a Pechino oggi, a due giorni dall'apertura ufficiale dei Giochi.

Il vice premier cinese Han Zheng, anche membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Pcc, ha acceso la torcia da un braciere alla cerimonia di inaugurazione tenutasi all'Olympic Forest Park, poi l'ha consegnata all'ottantenne Luo Zhihuan, primo campione del mondo di sport invernali in Cina.

"Tra pochi giorni, i migliori atleti di sport invernali del mondo si riuniranno a Pechino. Gareggeranno l'uno contro l'altro per la gloria olimpica. Allo stesso tempo, vivranno insieme pacificamente sotto lo stesso tetto nel Villaggio Olimpico", ha dichiarato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach, in un video messaggio.

La staffetta della torcia è stata ridimensionata e si svolge sotto strette misure precauzionali a causa delle preoccupazioni legate alla pandemia del Covid-19.

Circa 1.200 partecipanti prenderanno parte alla staffetta, che durerà tre giorni in tre zone di competizione e culminerà con l'accensione del braciere alla cerimonia di apertura venerdì sera.

La leggenda cinese del basket Yao Ming e l'astronauta Jing Haipeng sono stati tra i primi a portare la fiamma oggi.

Il primo giorno è dedicato al tema 'presentare Pechino come una doppia città olimpica' mentre la fiamma gira per il Beijing Winter Olympic Park.

Le Olimpiadi Invernali si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio.(XINHUA)