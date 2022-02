Nel 2021 il commercio Cina-Ue cresciuto del 27,5%

(XINHUA) - ROMA, 02 FEB - Il commercio tra la Cina e i Paesi europei ha registrato una crescita robusta nel 2021, mostrando segnali di vigore e resilienza nella loro cooperazione economica, nonostante una debole ripresa globale ostacolata dalla diffusione incessante del Covid-19.

I dati ufficiali hanno mostrato che il commercio della Cina con l'Unione Europea nel 2021 ammontava a 828,1 miliardi di dollari, in crescita del 27,5% rispetto all'anno precedente. La Cina è rimasta il più grande partner commerciale dell'Ue, mentre l'Unione è stato il secondo partner commerciale della Cina.

FONTE DI VIGORE In un momento in cui il mondo attraversa delle difficoltà a causa della pandemia, la Cina ha fatto notevoli sforzi per contrastare il virus in patria, senza smettere di sostenere la ripresa economica e di stimolare la crescita del commercio tra Cina e Europa.

Le proiezioni mostrano che probabilmente il volume totale del commercio tra Cina e Germania raggiungerà un nuovo record, confermando il Paese asiatico come il più grande partner commerciale della Germania per il sesto anno di fila, ha dichiarato Juergen Friedrich, presidente e amministratore delegato di Germany Trade & Invest, in un'intervista scritta a Xinhua.

Le difficoltà legate all'offerta e l'ondata della variante Omicron hanno rallentato la ripresa economica, secondo una nota pubblicata dal Liechtenstein VP Bank Group sul suo sito web a gennaio. (SEGUE)