Nel 2021 il commercio Cina-Ue cresciuto del 27,5%

(XINHUA) - ROMA, 02 FEB - Il commercio tra la Cina e i Paesi europei ha registrato una crescita robusta nel 2021, mostrando segnali di vigore e resilienza nella loro cooperazione economica, nonostante una debole ripresa globale ostacolata dalla diffusione incessante del Covid-19.

I dati ufficiali hanno mostrato che il commercio della Cina con l'Unione Europea nel 2021 ammontava a 828,1 miliardi di dollari, in crescita del 27,5% rispetto all'anno precedente. La Cina è rimasta il più grande partner commerciale dell'Ue, mentre l'Unione è stato il secondo partner commerciale della Cina.

FONTE DI VIGORE In un momento in cui il mondo attraversa delle difficoltà a causa della pandemia, la Cina ha fatto notevoli sforzi per contrastare il virus in patria, senza smettere di sostenere la ripresa economica e di stimolare la crescita del commercio tra Cina e Europa.

Le proiezioni mostrano che probabilmente il volume totale del commercio tra Cina e Germania raggiungerà un nuovo record, confermando il Paese asiatico come il più grande partner commerciale della Germania per il sesto anno di fila, ha dichiarato Juergen Friedrich, presidente e amministratore delegato di Germany Trade & Invest, in un'intervista scritta a Xinhua.

Le difficoltà legate all'offerta e l'ondata della variante Omicron hanno rallentato la ripresa economica, secondo una nota pubblicata dal Liechtenstein VP Bank Group sul suo sito web a gennaio.

Thomas Gitzel, capo economista della VP Bank, vista la ripresa delle catene di approvvigionamento e della logistica tra la Germania e i suoi principali partner commerciali, tra cui in particolare la Cina, si dice ottimista sulle prospettive di crescita del commercio estero tedesco.

John McLean, presidente dell'Institute of Directors per la città di Londra, ha ricordato che la Cina è il terzo partner commerciale del Regno Unito e che fino al secondo trimestre del 2021 ha rappresentato il 7,6% del commercio complessivo britannico, con un aumento dell'8,6% su base annua.

Il commercio dell'Italia con la Cina è cresciuto del 34,1% nel 2021, secondo dati delle dogane cinesi. L'economia cinese "ha continuato a crescere negli ultimi anni, nonostante la pandemia", ha dichiarato Massimiliano Tremiterra, responsabile dell'ufficio dell'Italian Trade Agency (Ita) della città di Guangzhou, nella Cina meridionale. "Pertanto, il mercato cinese è considerato di primaria importanza per un Paese come l'Italia che ha un forte orientamento all'esportazione", ha aggiunto.

ÀNCORA DI STABILITÀ Dal momento che è la più grande nazione commerciale del mondo, la Cina ha svolto la funzione di àncora in un turbolento mercato globale sconvolto dalle difficoltà della catena di approvvigionamento e dall'inflazione.

Il servizio di treni merci Cina-Europa, importante pilastro per l'Iniziativa Belt and Road, ha contribuito a stabilizzare le catene di approvvigionamento globale e ad offrire un'àncora di salvezza per la distribuzione dei materiali anti-epidemia.

Alla fine di ottobre, i treni merci Cina-Europa, viaggiando lungo 73 rotte hanno raggiunto 175 città in 23 Paesi europei con oltre 50.000 tipi di merci.

Il numero di viaggi dei treni merci Cina-Europa è aumentato del 22% su base annua, toccando quota 15.000 nel 2021, secondo il China State Railway Group Co., Ltd.

Il 1° marzo di quest'anno segnerà un anno dall'entrata in vigore dell'accordo Cina-Ue sulle indicazioni geografiche (Ig), un trattato finalizzato a migliorare il commercio bilaterale di prodotti agroalimentari e rafforzare i legami economici.

Wolfgang Burtscher, direttore generale della Commissione europea per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, ha osservato che sia l'Ue che la Cina sono ricche di risorse in termini di Ig, e l'attuazione dell'accordo ha un grande significato per entrambe le parti in quanto rafforza la protezione delle Ig, migliora il riconoscimento del mercato dei prodotti interessati e crea maggiore valore aggiunto.

Co-presiedendo virtualmente una riunione del Comitato congiunto Cina-Ue sulle indicazioni geografiche a gennaio, Burtscher ha dichiarato che l'Ue è pronta a lavorare con la Cina per espandere il commercio bilaterale di prodotti agricoli, favorire le imprese e i consumatori di entrambe le parti, e promuovere l'economia rurale.

CATALIZZATORE PER UN NUOVO SVILUPPO La Cina e l'Europa hanno un grande potenziale di cooperazione in settori come l'energia pulita, l'economia digitale e l'industria dei servizi, come pure nella lotta contro le sfide globali.

La Cina rimane uno dei mercati più importanti del mondo in termini di crescita, ed è "un partner significativo per superare le sfide globali come la pandemia di Covid-19 e il cambiamento climatico", ha dichiarato Friedrich.

Osservando che le aziende tedesche importano molte merci dalla Cina, Friedrich ha aggiunto che quelle presenti nel Paese asiatico "continuano ad avanzare intenzioni di investimento, compresa la localizzazione della produzione, nonché della ricerca e sviluppo" in Cina.

Secondo McLean, il crescente commercio nel settore manifatturiero, nelle telecomunicazioni e nei prodotti farmaceutici ha "rafforzato il ponte commerciale" tra il Regno Unito e la Cina, e ha "agito come un catalizzatore per entrambi i Paesi, al fine di sviluppare una più stretta collaborazione su importanti questioni globali come la salute, il clima, l'invecchiamento e la biodiversità".

I settori italiani della moda, del design e del lifestyle, così come i produttori di forniture mediche e di componenti di macchinari, beneficeranno particolarmente del commercio tra Italia e Cina, ha dichiarato il presidente della Fondazione Italia-Cina, Mario Boselli.

Guardando al futuro, Boselli ha scritto in un resoconto che l'innovazione e la crescente digitalizzazione saranno i principali motori della crescita economica cinese nei prossimi anni, e che le aziende italiane dovranno adeguarsi per rimanere competitive. (XINHUA)