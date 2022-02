Nel 2021 il commercio Cina-Ue cresciuto del 27,5% (4)

(XINHUA) - ROMA, 02 FEB - Osservando che le aziende tedesche importano molte merci dalla Cina, Friedrich ha aggiunto che quelle presenti nel Paese asiatico "continuano ad avanzare intenzioni di investimento, compresa la localizzazione della produzione, nonché della ricerca e sviluppo" in Cina.

Secondo McLean, il crescente commercio nel settore manifatturiero, nelle telecomunicazioni e nei prodotti farmaceutici ha "rafforzato il ponte commerciale" tra il Regno Unito e la Cina, e ha "agito come un catalizzatore per entrambi i Paesi, al fine di sviluppare una più stretta collaborazione su importanti questioni globali come la salute, il clima, l'invecchiamento e la biodiversità".

I settori italiani della moda, del design e del lifestyle, così come i produttori di forniture mediche e di componenti di macchinari, beneficeranno particolarmente del commercio tra Italia e Cina, ha dichiarato il presidente della Fondazione Italia-Cina, Mario Boselli.

Guardando al futuro, Boselli ha scritto in un resoconto che l'innovazione e la crescente digitalizzazione saranno i principali motori della crescita economica cinese nei prossimi anni, e che le aziende italiane dovranno adeguarsi per rimanere competitive. (XINHUA)