Nel 2021 il commercio Cina-Ue cresciuto del 27,5% (3)

(XINHUA) - ROMA, 02 FEB - Il numero di viaggi dei treni merci Cina-Europa è aumentato del 22% su base annua, toccando quota 15.000 nel 2021, secondo il China State Railway Group Co., Ltd.

Il 1° marzo di quest'anno segnerà un anno dall'entrata in vigore dell'accordo Cina-Ue sulle indicazioni geografiche (Ig), un trattato finalizzato a migliorare il commercio bilaterale di prodotti agroalimentari e rafforzare i legami economici.

Wolfgang Burtscher, direttore generale della Commissione europea per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, ha osservato che sia l'Ue che la Cina sono ricche di risorse in termini di Ig, e l'attuazione dell'accordo ha un grande significato per entrambe le parti in quanto rafforza la protezione delle Ig, migliora il riconoscimento del mercato dei prodotti interessati e crea maggiore valore aggiunto.

Co-presiedendo virtualmente una riunione del Comitato congiunto Cina-Ue sulle indicazioni geografiche a gennaio, Burtscher ha dichiarato che l'Ue è pronta a lavorare con la Cina per espandere il commercio bilaterale di prodotti agricoli, favorire le imprese e i consumatori di entrambe le parti, e promuovere l'economia rurale.

CATALIZZATORE PER UN NUOVO SVILUPPO La Cina e l'Europa hanno un grande potenziale di cooperazione in settori come l'energia pulita, l'economia digitale e l'industria dei servizi, come pure nella lotta contro le sfide globali.

La Cina rimane uno dei mercati più importanti del mondo in termini di crescita, ed è "un partner significativo per superare le sfide globali come la pandemia di Covid-19 e il cambiamento climatico", ha dichiarato Friedrich. (SEGUE)