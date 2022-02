Nel 2021 il commercio Cina-Ue cresciuto del 27,5% (2)

(XINHUA) - ROMA, 02 FEB - Thomas Gitzel, capo economista della VP Bank, vista la ripresa delle catene di approvvigionamento e della logistica tra la Germania e i suoi principali partner commerciali, tra cui in particolare la Cina, si dice ottimista sulle prospettive di crescita del commercio estero tedesco.

John McLean, presidente dell'Institute of Directors per la città di Londra, ha ricordato che la Cina è il terzo partner commerciale del Regno Unito e che fino al secondo trimestre del 2021 ha rappresentato il 7,6% del commercio complessivo britannico, con un aumento dell'8,6% su base annua.

Il commercio dell'Italia con la Cina è cresciuto del 34,1% nel 2021, secondo dati delle dogane cinesi. L'economia cinese "ha continuato a crescere negli ultimi anni, nonostante la pandemia", ha dichiarato Massimiliano Tremiterra, responsabile dell'ufficio dell'Italian Trade Agency (Ita) della città di Guangzhou, nella Cina meridionale. "Pertanto, il mercato cinese è considerato di primaria importanza per un Paese come l'Italia che ha un forte orientamento all'esportazione", ha aggiunto.

ÀNCORA DI STABILITÀ Dal momento che è la più grande nazione commerciale del mondo, la Cina ha svolto la funzione di àncora in un turbolento mercato globale sconvolto dalle difficoltà della catena di approvvigionamento e dall'inflazione.

Il servizio di treni merci Cina-Europa, importante pilastro per l'Iniziativa Belt and Road, ha contribuito a stabilizzare le catene di approvvigionamento globale e ad offrire un'àncora di salvezza per la distribuzione dei materiali anti-epidemia.

Alla fine di ottobre, i treni merci Cina-Europa, viaggiando lungo 73 rotte hanno raggiunto 175 città in 23 Paesi europei con oltre 50.000 tipi di merci. (SEGUE)