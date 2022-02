Covid: Pechino riporta 3 nuovi contagi locali

(XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - Pechino ha segnalato 3 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente tra le 16:00 di ieri e le 16:00 di oggi (ora di Pechino), come hanno riferito le autorità sanitarie locali.

Tutti e tre i casi sono stati rilevati tra persone in quarantena, secondo il dipartimento comunale per l'informazione.

Pechino ha riportato un totale di 115 casi dal 15 gennaio alle ore 16:00 di oggi, di cui 6 sono risultati come variante Omicron e 109, tra cui 96 casi confermati e 13 asintomatici, sono stati classificati come variante Delta. (XINHUA)