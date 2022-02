Cina: entrate fiscali dogane a 313 mld dlr nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - Le autorità doganali cinesi hanno notato che le proprie entrate fiscali hanno superato i 2.000 miliardi di yuan (circa 313,75 miliardi di dollari) per la prima volta nel 2021: lo rende noto la General Administration of Customs.

Le tasse riscosse dalle dogane cinesi hanno raggiunto 2.010 miliardi di yuan lo scorso anno, in crescita del 17,7% rispetto al 2020, stando a quanto emerge dai numeri ufficiali.

I dati mostrano inoltre che le autorità doganali hanno approfondito ulteriormente la riforma relativa alla raccolta e all'amministrazione delle imposte, e le entrate fiscali nel 2021 hanno superato l'obiettivo prefissato.

Dalle cifre ufficiali emerge inoltre che il tempo complessivo necessario per le pratiche di sdoganamento delle merci importate è calato a 32,97 ore, mentre quello dei beni esportati ha raggiunto 1,23 ore, segnando un calo rispettivamente del 66,14% e dell'89,98% dal 2017.

Le importazioni e le esportazioni totali di merci in Cina sono aumentate del 21,4% su base annua fino a 39.100 miliardi di yuan nel 2021. (XINHUA)