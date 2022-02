Cina: 61.900 mld di yuan in obbligazioni nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - L'emissione totale di obbligazioni in Cina si è attestata a 61.900 miliardi di yuan (circa 9.700 miliardi di dollari) l'anno scorso, secondo i dati della People's Bank of China: una cifra che supera dell'8% quella del 2020.

L'emissione dei buoni del tesoro ha raggiunto i 6.700 miliardi di yuan e quella dei titoli di stato locali è stata pari a 7.500 miliardi di yuan, come mostrano i dati.

Nel 2021, l'emissione di obbligazioni finanziarie ha registrato un valore di 9.600 miliardi di yuan, mentre quella relativa alle obbligazioni societarie ha raggiunto i 14.800 miliardi di yuan. L'emissione delle asset-backed securities ha totalizzato 881,53 miliardi di yuan e l'emissione di certificati di deposito interbancari ha raggiunto i 21.800 miliardi di yuan.

Alla fine di dicembre dell'anno scorso, le obbligazioni in sospeso tenute in custodia si sono rivelate pari a 133.500 miliardi di yuan, con un aumento di 16.500 miliardi di yuan rispetto all'anno precedente. (XINHUA)