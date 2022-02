Celebrato l'Anno della Tigre in tutto il mondo

(XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - Celebrazioni festose e piene di colori hanno celebrato il Capodanno cinese in tutto il mondo e persone delle culture più diverse hanno condiviso gli auguri per l'Anno della Tigre.

Negli Stati Uniti, la celebrazione del Festival di Primavera è diventata una tradizione per molti residenti e istituzioni, dal momento che la cultura cinese, specialmente lo zodiaco, aggiunge elementi di positività alla vita.

Punti di riferimento di New York quali l'Empire State Building e il World Trade Center si sono illuminati di rosso domenica notte per celebrare il nuovo anno lunare.

L'Empire State Building ha inoltre allestito una vetrina con un'installazione festiva con immagini artistiche e rappresentazioni dell'animale di quest'anno: la tigre.

Madrid sta celebrando il Capodanno cinese con una serie di attività che dureranno fino al 28 febbraio. Il Centro Culturale Cinese della capitale spagnola ha caratterizzato la festa sulla duplice celebrazione dell'Anno della Tigre e dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino. Nonostante la pandemia costringa molti eventi al solo formato online, nella giornata di sabato sul lago del parco di Pradolongo si terrà uno spettacolo pirotecnico.

Situato nel quartiere Usera, l'area verde che si trova nelle vicinanze di una grande comunità cinese è stata appositamente decorata di rosso. (SEGUE)