Celebrato l'Anno della Tigre in tutto il mondo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - Il primo giorno dell'Anno della Tigre, un programma speciale dedicato ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e a quelli di Parigi 2024 è stato trasmesso sul canale francese TV5 Monde.

Gli spettacoli del concerto 'Pace, Amicizia, Amore' della durata di 110 minuti sono stati registrati separatamente in Cina e in Francia, con l'esibizione di circa un centinaio di artisti, cinesi e provenienti da altri Stati, in performance di musica classica occidentale, danza tradizionale francese, Opera di Pechino e danza popolare cinese. Con le loro magiche produzioni di carta intagliata, gli artisti cinesi hanno augurato un meraviglioso anno nuovo al pubblico di tutto il mondo.

Nella stessa giornata, anche il primo ministro della Papua Nuova Guinea, James Marape, ha inviato i suoi auspici alla Cina per il Capodanno lunare, e a nome del popolo e del governo del suo Paese ha augurato a tutta la comunità cinese un felice anno nuovo, con la speranza che le relazioni tra la nazione asiatica la propria continuino ad essere prosperose.

Infine, il presidente della Namibia, Hage Geingob, ha fatto i suoi auguri al popolo cinese sui social media: "Nel calendario lunare cinese, questo è l'Anno della Tigre, simbolo di coraggio e audacia. Mentre celebrate il Capodanno, estendo i miei migliori auguri al popolo cinese, che è stato al nostro fianco durante la lotta per la libertà". (XINHUA)