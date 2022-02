Bayern Monaco presta portiere cinese al Klagenfurt

(XINHUA) - BERLINO, 02 FEB - Il Bayern Monaco ha prestato il talentuoso portiere cinese Liu Shaoziyang all'Austria Klagenfurt, come ha annunciato ieri il gigante del campionato tedesco.

Il portiere 18enne, che ha firmato un contratto con i campioni tedeschi fino a giugno 2025, dovrebbe fare pratica all'Austria Klagenfurt nel prossimo anno e mezzo.

"Liu farà parte della squadra professionale al Klagenfurt e giocherà come riserva. Siamo convinti che lì troverà le condizioni perfette per completare la propria crescita in quanto giocatore", ha affermato il manager del campus Jochen Sauer.

Promosso dalla seconda divisione la scorsa stagione, il Klagenfurt è attualmente al quarto posto nella Bundesliga, con il capo allenatore Peter Pacult che ha portato il Rapid Vienna a vincere il campionato della Top league austriaca nella stagione 2007-2008.

L'amministratore delegato dell'Austria Klagenfurt Harald Gartner è entusiasta della cooperazione tra i due club: "siamo molto orgogliosi che il Bayern valuti positivamente il recente sviluppo del Klagenfurt e ci affidi giovani giocatori con un grande potenziale. Liu Shaoziyang è un ragazzo di grande talento che ci porterà molta soddisfazione". (XINHUA)