All'Expo di Dubai celebrato il Capodanno cinese

(XINHUA) - DUBAI, 02 FEB - Uno speciale evento culturale per celebrare il nuovo anno lunare cinese, conosciuto anche come Festival di Primavera, è iniziato lunedì al Padiglione della Cina dell'Expo di Dubai, mettendo in luce la cultura cinese e gli sforzi per la salvaguardia della natura.

I punti salienti dell'evento includevano una mostra sugli elefanti, lo streaming video dal vivo di panda giganti, un flash mob in maschera con musica cinese e la consegna dei distici del Festival di Primavera, che hanno permesso ai visitatori dell'Expo di conoscere meglio la Cina e godere dell'atmosfera festiva del Nuovo Anno cinese.

All'esterno del padiglione cinese, la mostra degli elefanti racconta l'avventura durata 110 giorni nell'estate del 2021 di un branco di 14 elefanti asiatici selvaggi che hanno viaggiato senza meta nella provincia dello Yunnan, a sud del Paese, attirando l'attenzione di tutto il mondo.

L'incontro inaspettato del gruppo di pachidermi con i residenti locali narra una storia toccante di coesistenza armoniosa tra uomini e animali, che illustra anche l'impegno della Cina in termini di conservazione e la cura della natura.

Il 'Giant Panda Chinese New Year Concert', un cortometraggio animato prodotto dal canale televisivo cinese iPanda, ha riscosso applausi quando ha mostrato i panda che suonavano strumenti musicali tradizionali della Cina, tra cui Pipa e Guzheng.

I calligrafi cinesi hanno invece distribuito distici del Festival di Primavera, mentre i lavoratori con indosso antichi costumi tradizionali ricamati con elementi di buon auspicio quali zucche, cachi e koi hanno offerto ai visitatori una più profonda visione della cultura cinese.

Sul tema 'Perceive China - Into Dubai Expo' (Percepire la Cina - Nel Dubai Expo), l'evento è stato ospitato dall'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato cinese e dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale. (XINHUA)