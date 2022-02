Pechino 2022: in partenza gli atleti portoghesi

(XINHUA) - LISBONA, 01 FEB - Si è tenuta ieri una cerimonia per salutare la partenza della delegazione portoghese ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, nella sede del Comitato Olimpico Nazionale Portoghese.

Zhao Bentang, ambasciatore cinese in Portogallo, ha sottolineato nel suo discorso che il Paese europeo invierà la più grande delegazione olimpica invernale di sempre a Pechino, a dimostrazione dell'entusiasmo portoghese e dell'assistenza ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino.

L'ambasciatore ha espresso i propri sentiti ringraziamenti al governo portoghese e al Comitato Olimpico Nazionale, porgendo inoltre i migliori auguri agli atleti portoghesi.

Zhao ha parlato dell'organizzazione della Cina per le Olimpiadi Invernali, affermando che gli atleti portoghesi saranno testimoni di Giochi "semplici, sicuri e splendidi", e che prenderanno parte, gareggeranno e realizzeranno i loro sogni olimpici a Pechino.

Il segretario di Stato portoghese per la Gioventù e lo Sport John Paul Rebelo ha rivelato alla popolazione che il ritorno dei Giochi Olimpici nella capitale cinese dopo 14 anni e la partecipazione ai Giochi spronerà gli atleti a superare sé stessi e sfidare i propri limiti.

Pedro Farromba, a capo della Delegazione Olimpica Portoghese, ha condiviso i suoi meravigliosi ricordi relativi al suo soggiorno a Pechino in occasione dei Giochi Olimpici del 2008, sottolineando che Pechino è la prima città al mondo ad ospitare sia le Olimpiadi Estive che quelle Invernali. Il direttore ha inoltre espresso la propria ammirazione per la cultura tradizionale cinese e il suo grande interesse nello scambio di opinioni, idee e culture tra diversi popoli durante i Giochi.

La delegazione portoghese composta da 9 membri, di cui i 3 atleti Ricardo Brancal, Vanina Oliveira e Jose Cabeca, partirà oggi alla volta di Pechino per partecipare ai Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno nella capitale cinese dal 4 al 20 febbraio. (XINHUA)