Pechino 2022: in partenza gli atleti portoghesi

(XINHUA) - LISBONA, 01 FEB - Si è tenuta ieri una cerimonia per salutare la partenza della delegazione portoghese ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, nella sede del Comitato Olimpico Nazionale Portoghese.

Zhao Bentang, ambasciatore cinese in Portogallo, ha sottolineato nel suo discorso che il Paese europeo invierà la più grande delegazione olimpica invernale di sempre a Pechino, a dimostrazione dell'entusiasmo portoghese e dell'assistenza ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino.

L'ambasciatore ha espresso i propri sentiti ringraziamenti al governo portoghese e al Comitato Olimpico Nazionale, porgendo inoltre i migliori auguri agli atleti portoghesi.

Zhao ha parlato dell'organizzazione della Cina per le Olimpiadi Invernali, affermando che gli atleti portoghesi saranno testimoni di Giochi "semplici, sicuri e splendidi", e che prenderanno parte, gareggeranno e realizzeranno i loro sogni olimpici a Pechino. (SEGUE)