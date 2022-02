Pechino 2022: in partenza gli atleti portoghesi (2)

(XINHUA) - LISBONA, 01 FEB - Il segretario di Stato portoghese per la Gioventù e lo Sport John Paul Rebelo ha rivelato alla popolazione che il ritorno dei Giochi Olimpici nella capitale cinese dopo 14 anni e la partecipazione ai Giochi spronerà gli atleti a superare sé stessi e sfidare i propri limiti.

Pedro Farromba, a capo della Delegazione Olimpica Portoghese, ha condiviso i suoi meravigliosi ricordi relativi al suo soggiorno a Pechino in occasione dei Giochi Olimpici del 2008, sottolineando che Pechino è la prima città al mondo ad ospitare sia le Olimpiadi Estive che quelle Invernali. Il direttore ha inoltre espresso la propria ammirazione per la cultura tradizionale cinese e il suo grande interesse nello scambio di opinioni, idee e culture tra diversi popoli durante i Giochi.

La delegazione portoghese composta da 9 membri, di cui i 3 atleti Ricardo Brancal, Vanina Oliveira e Jose Cabeca, partirà oggi alla volta di Pechino per partecipare ai Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno nella capitale cinese dal 4 al 20 febbraio. (XINHUA)