Giochi: Cina-Italia,cooperazione segna una nuova era

(XINHUA) - ROMA, 01 FEB - Alla vigilia della sua partenza per le Olimpiadi Invernali di Pechino, la project manager per la prossima edizione dei Giochi Invernali, che si terranno in Italia nel 2026, ha affermato di credere che il mondo stia entrando in un nuovo livello di collaborazione tra le città ospitanti le Olimpiadi.

"Sia che si tratti dei nostri piani o di quelli di Pechino e Parigi, stiamo iniziando a notare un notevole livello di cooperazione", ha rivelato a Xinhua Diana Bianchedi, project manager per le Olimpiadi di Milano-Cortina d'Ampezzo del 2026, riferendosi ai Giochi di Pechino, che inizieranno il prossimo 4 febbraio, e alle Olimpiadi Estive del 2024, che si svolgeranno a Parigi.

"Ogni città può trarre beneficio dell'esperienza dell'altra, e ogni due anni vi è una nuova storia da raccontare su un posto nuovo", ha proseguito Bianchedi, due volte vincitrice di un oro olimpico nella categoria di scherma, aggiungendo: "esiste una storia di forti relazioni tra Italia e Cina che continuerà in questo modo".

La trasferta di Bianchedi a Pechino è in qualità di membro di una squadra italiana composta da almeno 40 organizzatori - completamente separata da quella di 118 atleti che l'Italia ha inviato per competere alle Olimpiadi - che sarà ospite nella capitale cinese nelle prossime settimane per osservare come è stata organizzata questa edizione.

"C'è una grande eccitazione nel partecipare alle Olimpiadi come atleta, ma anche come funzionario e come tifosa", ha dichiarato Bianchedi.

Vincitrice delle medaglie d'oro nelle Olimpiadi del 1992 (a Barcellona) e del 2000 (a Sydney), la project manager ha ribadito di aver visitato la Cina diverse volte, anche in occasione delle Olimpiadi Estive del 2008 che la città ha ospitato. (SEGUE)