(XINHUA) - ROMA, 01 FEB - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato a dicembre che avrebbe partecipato alle Olimpiadi di Pechino per il tradizionale 'passaggio di testimone' tra l'ospite di un'edizione dei Giochi e quello successivo. A questo proposito si terrà una cerimonia al termine delle Olimpiadi di febbraio e dopo le Paralimpiadi di marzo.

"Andrò a Pechino per il passaggio della bandiera", ha dichiarato Sala ai giornalisti italiani nel mese di dicembre, aggiungendo: "si tratta di un momento importante che segna il passaggio ufficiale del testimone sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi a livello globale".

Il livello di collaborazione di cui ha parlato Bianchedi è stato formalizzato lo scorso settembre, quando i due Paesi hanno concordato una serie di iniziative volte al sostegno reciproco per le Olimpiadi di Pechino 2022 e dei Giochi del 2026 che si svolgeranno tra Milano e Cortina d'Ampezzo. (XINHUA)