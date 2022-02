Cina saluta Festival di Primavera su note Olimpiadi

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 01 FEB - In vista del Festival di Primavera, il cinquantenne Fan Haifeng incolla i tradizionali distici di primavera sulle sue porte come di rito in occasione del Capodanno cinese, ma quest'anno le decorazioni tipiche sono ispirate da un tema speciale: quello delle Olimpiadi invernali.

Nell'aria si respira il fervore dei giorni di festa mentre le persone si godono le celebrazioni in occasione del Festival di Primavera, che dureranno dal 31 gennaio al 6 febbraio e intanto, cresce anche l'entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, la cui apertura è prevista per il 4 febbraio.

"Si tratta di una speciale intersezione tra festività che merita una doppia celebrazione", afferma Fan, aggiungendo che attraverso i distici, tradizionalmente usati per esprimere felicità e pensieri ottimistici per il nuovo anno, intende trasmettere la gioia di entrambe le occasioni.

Proprio come i distici a tema, quest'anno anche le decorazioni tradizionali del Capodanno cinese e il cibo sono sempre più caratterizzati da motivi che richiamano le Olimpiadi invernali mentre tra le famiglie si è diffuso l'entusiasmo per i Giochi.

Fan vive nella contea di Yuxian, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, celebre per le sue speciali tecniche di intaglio della carta con alle spalle una storia di oltre 200 anni, tanto che nel 2006 l'artigianato locale è stato inserito nel primo gruppo del patrimonio culturale immateriale nazionale.

Le opere di carta intagliata create da un artista locale sono persino apparse nel 'Beijing 8 Minutes' durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018.

Essendo una decorazione popolare del Capodanno cinese, gli intagli vengono spesso affissi all'esterno di porte e finestre.

Quest'anno, anche gli artigiani locali hanno creato una serie di opere che combinano sia il tema del nuovo anno che quello dei Giochi invernali.

La casa di Fan infatti è costellata di queste decorazioni dedicati all'evento sportivo, come quelle con le mascotte di Pechino 2022, Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon, e quelle che rappresentano le gare di pattinaggio.

Aveva persino pensato di regalare alcuni intagli a sua figlia Fan Jingshu, 26 anni, che lavora come medico e che attualmente presta servizio presso un sito olimpionico nel distretto di Chongli, della città di Zhangjiakou, a circa 200 km dalla sua contea natale: "tuttavia, non volevo farle sentire troppo la nostalgia di casa o influenzare il suo lavoro lì, così ho abbandonato l'idea".

Sebbene questo sia il primo Festival di Primavera che Fan Jingshu trascorre lontano da casa, la donna è felice di poter assistere e partecipare a un evento di portata mondiale: "noi cinesi non esitiamo mai a dare il nostro contributo a eventi così importanti".

Nella regione settentrionale della Cina, si cucinano per tradizione torte a base di fiori edibili in occasione del nuovo anno in quanto queste simboleggiano 'il miglioramento, anno dopo anno'. Quest'anno, le torte a forma di mascotte di Pechino 2022 sono state ben accolte sul mercato.

"Anche molta gente del posto sta preparando queste torte", spiega Fan, "esse sono di buon auspicio per gli atleti, incoraggiandoli a fare del loro meglio nelle Olimpiadi invernali". (XINHUA)