Cina saluta Festival di Primavera su note Olimpiadi

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 01 FEB - In vista del Festival di Primavera, il cinquantenne Fan Haifeng incolla i tradizionali distici di primavera sulle sue porte come di rito in occasione del Capodanno cinese, ma quest'anno le decorazioni tipiche sono ispirate da un tema speciale: quello delle Olimpiadi invernali.

Nell'aria si respira il fervore dei giorni di festa mentre le persone si godono le celebrazioni in occasione del Festival di Primavera, che dureranno dal 31 gennaio al 6 febbraio e intanto, cresce anche l'entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, la cui apertura è prevista per il 4 febbraio.

"Si tratta di una speciale intersezione tra festività che merita una doppia celebrazione", afferma Fan, aggiungendo che attraverso i distici, tradizionalmente usati per esprimere felicità e pensieri ottimistici per il nuovo anno, intende trasmettere la gioia di entrambe le occasioni.

Proprio come i distici a tema, quest'anno anche le decorazioni tradizionali del Capodanno cinese e il cibo sono sempre più caratterizzati da motivi che richiamano le Olimpiadi invernali mentre tra le famiglie si è diffuso l'entusiasmo per i Giochi. (SEGUE)