Cina saluta Festival di Primavera su note Olimpiadi (3)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 01 FEB - Aveva persino pensato di regalare alcuni intagli a sua figlia Fan Jingshu, 26 anni, che lavora come medico e che attualmente presta servizio presso un sito olimpionico nel distretto di Chongli, della città di Zhangjiakou, a circa 200 km dalla sua contea natale: "tuttavia, non volevo farle sentire troppo la nostalgia di casa o influenzare il suo lavoro lì, così ho abbandonato l'idea".

Sebbene questo sia il primo Festival di Primavera che Fan Jingshu trascorre lontano da casa, la donna è felice di poter assistere e partecipare a un evento di portata mondiale: "noi cinesi non esitiamo mai a dare il nostro contributo a eventi così importanti".

Nella regione settentrionale della Cina, si cucinano per tradizione torte a base di fiori edibili in occasione del nuovo anno in quanto queste simboleggiano 'il miglioramento, anno dopo anno'. Quest'anno, le torte a forma di mascotte di Pechino 2022 sono state ben accolte sul mercato.

"Anche molta gente del posto sta preparando queste torte", spiega Fan, "esse sono di buon auspicio per gli atleti, incoraggiandoli a fare del loro meglio nelle Olimpiadi invernali". (XINHUA)