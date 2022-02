Cina: Heilongjiang, 14.000 stazioni base 5G nel 2022

(XINHUA) - HARBIN, 01 FEB - L'Heilongjiang, la provincia più a Nord della Cina, prevede di costruire 14.000 stazioni base 5G nel 2022 al fine di far progredire l'applicazione della tecnologia 5G e promuovere lo sviluppo di alta qualità attraverso l'economia digitale.

La provincia sta prendendo in considerazione offerte di potenziamento digitale per le industrie tradizionali come la produzione di attrezzature, l'ingegneria petrolchimica e la trasformazione alimentare.

Questa disporrà inoltre la costruzione di parchi industriali incentrati sull'economia digitale nelle principali città, tra cui Harbin, il capoluogo provinciale, e Daqing.

Nel 2021 l'Heilongjiang ha visto la costruzione di 18.000 stazioni base 5G, portando il numero complessivo attuale a 35.000 con 30 centri per big data operativi. (XINHUA)