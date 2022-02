Cerimonia presentazione per maschera gigante bronzea

(XINHUA) - CHENGDU, 01 FEB - La più grande maschera di bronzo portata alla luce dal leggendario sito archeologico di Sanxingdui, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, è stata presentata ieri al pubblico al Gala Tv del Festival di Primavera.

Tang Fei, direttore del Sichuan Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute, ha spiegato che la maschera misura 131 cm di larghezza, 71 cm di altezza e 66 cm di profondità, per un peso di 65,5 kg.

Si pensa che le rovine limitrofe al capoluogo provinciale Chengdu siano resti del Regno Shu, che risalgono a circa 4.500-3.000 anni fa, mentre la maschera di bronzo, scoperta nel giugno dello scorso anno, è un artefatto che risale a oltre 3.000 anni fa, ha spiegato Tang.

Portate alla luce alla fine degli anni '20, le rovine di Sanxingdui sono state definite come uno dei più grandi ritrovamenti archeologici del ventesimo secolo.

Alla fine dello scorso anno, sono oltre 10.000 i pezzi, tra cui maschere in oro, figurine e manufatti in avorio, ad essere stati dissotterrati dalle sei fosse sacrificali recentemente scoperte. (XINHUA)