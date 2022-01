Spazio: astronauti cinesi augurano buon anno lunare

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - I membri dell'equipaggio della Shenzhou-13 sono diventati i primi cinesi a trascorrere la festa più importante della nazione, il Capodanno lunare cinese, nello spazio.

A bordo del modulo centrale della stazione cinese in orbita, a circa 400 km al di sopra della Terra, i taikonauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu hanno fatto gli auguri per il Festival di Primavera in un video rilasciato dalla China Manned Space Agency alla vigilia del nuovo anno, auspicando prosperità per la madrepatria e per tutto il popolo cinese.

Il comandante Zhai, appassionato di calligrafia cinese, mostra un paio di distici e dice: "auguro a tutti voi salute e fortuna in tutto ciò che fate".

Vestita con abiti di festa, Wang, con un palloncino rosso in mano, augura ai bambini di tutto il Paese di "crescere forti e sani".

Ye tiene in mano un adesivo con il carattere cinese "fu", che significa buona fortuna, e augura al popolo della sua nazione "un buon anno nuovo lunare e felicità in famiglia". (SEGUE)