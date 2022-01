Spazio: astronauti cinesi augurano buon anno lunare (2)

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - Anche se sono lontani da casa, i sentimenti di festa sono gli stessi. Gli astronauti hanno decorato il modulo centrale orbitante con lanterne rosse, nodi cinesi e articoli di carta intagliata. I tre potranno inoltre condividere le tradizioni che di solito osservano con le loro famiglie sulla Terra: mangiare ravioli, indossare abiti nuovi e incollare distici di primavera sui muri. I ravioli avranno tre tipi di ripieno: maiale e cavolo, sgombro spagnolo e a base di emerocallide, un tipo di giglio edibile.

Il 16 ottobre 2021, la missione Shenzhou-13 ha inviato i tre taikonauti nella stazione spaziale, per un soggiorno di sei mesi, la durata più lunga in assoluto del programma spaziale cinese con equipaggio.

Gli astronauti sono stati in orbita per più di 100 giorni e hanno portato a termine varie attività negli ultimi tre mesi, tra cui due passeggiate spaziali, una conferenza scientifica live e un test di rendez-vous e docking manuale con il cargo Tianzhou-2.

Zhai e Wang hanno stabilito il record per il maggior numero di giorni vissuti e impiegati lavorando nello spazio rispettivamente da parte di un uomo e una donna cinesi, primato che manterranno almeno fino al 2023.

La Cina completerà la realizzazione della propria stazione spaziale nel 2022 e in futuro un maggior numero di cinesi festeggerà il Capodanno e si godrà il Festival di Primavera nello spazio. (XINHUA)