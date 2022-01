Pechino 2022: non si perde tempo per successo Giochi

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono alle porte e gli organizzatori sono ansiosi di assicurare il successo dell'evento.

"Tutti qui sono impazienti per l'arrivo delle Olimpiadi invernali di Pechino e non si perde tempo per assicurarne il completo successo", afferma Zhang Qian, capo del Dipartimento delle Relazioni Internazionali del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022 (Bocog).

Il Dipartimento è il principale canale di comunicazione del Bocog con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e con la famiglia olimpica che insieme a quella paralimpica e ai vari Comitati olimpici nazionali ne rappresenta anche la clientela primaria.

Secondo Zhang, il Dipartimento Relazioni Internazionali è responsabile di fornire alla famiglia olimpica e paralimpica e ai Comitati olimpici nazionali servizi di protocollo, servizi linguistici, e svolgere mansioni di comunicazione e coordinamento con le parti interessate correlate, di gestione della sede e di controllo della qualità, nonché di prevenzione e controllo delle epidemie e servizi di ingresso per il personale olimpico.

I Giochi vedranno la partecipazione di circa 3.000 atleti provenienti da 91 Paesi e regioni del mondo e di oltre 3.000 accompagnatori dei vari team. Secondo Zhang fornire servizi a questi gruppi durante l'evento sarà un compito di rilievo in termini di coordinamento completo.

Per quanto riguarda i servizi di protocollo, il Bocog ha ultimato la verifica delle bandiere e degli inni per tutti i Comitati olimpici nazionali partecipanti e predisposto oltre 10.000 bandiere in diverse categorie. (SEGUE)