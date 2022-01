Pechino 2022: non si perde tempo per successo Giochi (3)

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - Facendo luce sulle sfide rappresentate dalla pandemia di Covid-19 nei preparativi di Pechino 2022, Zhang ha detto che sono stati condotti più cicli di negoziati tra il Bocog, il Cio e le altre parti interessate prima di rilasciare le due edizioni del Playbook.

"In qualità di principale canale di comunicazione all'interno del Bocog, il Dipartimento Relazioni Internazionali deve comprendere con precisione le esigenze e le opinioni di tutti i partecipanti e rispondere alle loro preoccupazioni al fine di garantire lo scambio di informazioni importanti tra i dipartimenti correlati del Bocog e le parti interessate all'estero", spiega Zhang.

Zhang aggiunge poi: "abbiamo anche tenuto dei briefing per esporre il Playbook a diversi gruppi di partecipanti e assicurare una comunicazione sufficiente, una comprensione e un sostegno reciproci tra le diverse parti. Il punto più importante è garantire che ogni partecipante sia in grado di rispettarlo".

Il funzionario del Dipartimento spiega inoltre che sulla base della prevenzione e del controllo delle epidemie, il Bocog ha apportato alcune innovazioni nei servizi di protocollo all'interno della sede, con l'introduzione di diverse fermate di discesa, aree di parcheggio, ingressi, tribune e linee per i membri della famiglia olimpica all'interno e all'esterno del circuito chiuso al fine di evitare qualsiasi intersezione.

"La nostra missione durante i Giochi sarà complicata e difficile da eseguire", ammette Zhang, esprimendo anche la sua fiducia nel riuscire a portarla avanti in termini di servizio e salvaguardia.

"Abbiamo una squadra di professionisti che comprende alcuni esperti di spicco già impegnati nei preparativi per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 e giovani con abilità nelle lingue straniere e una ricca esperienza negli affari esteri" afferma Zhang prima di concludere, "a mio avviso il lavoro di preparazione che hanno fatto prima dei Giochi sarà il ricordo più caro e migliore della loro vita". (XINHUA)