Pechino 2022: non si perde tempo per successo Giochi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - Inoltre sarà messo in funzione per la prima volta nella storia delle Olimpiadi Invernali un nuovo servizio linguistico con interpretazione simultanea a distanza mentre il Bocog ha potenziato il call center multilingue, un lascito dei Giochi del 2008 che offre traduzioni simultanee online in 21 lingue.

Tutte le sedi di gara e le 11 location adibite per altre finalità saranno dotate di squadre di servizio linguistico durante i Giochi, tra cui interpreti stranieri esperti e volontari professionisti delle università che forniranno sia servizi di interpretazione che di traduzione.

Zhang spiega che le Olimpiadi invernali di Pechino hanno ricevuto un ampio supporto dalla comunità internazionale: "abbiamo avuto un forte sostegno da parte del Cio e della famiglia olimpica in ogni fase della nostra candidatura e dei preparativi per i Giochi. In particolare per quanto riguarda gli sforzi finali verso l'evento, i funzionari di molti Paesi hanno espresso il proprio fermo sostegno in modi diversi".

Lo scorso dicembre la 76esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Uniti ha adottato la risoluzione sulla tregua olimpica per i giochi olimpici invernali di Pechino del 2022.

La cerimonia di apertura prevista per il 4 febbraio vedrà la partecipazione di alcuni capi di Stato, capi di governo, membri di famiglie reali e leader di organizzazioni internazionali.

Secondo Zhang, "questo dimostra il sostegno della comunità internazionale ai Giochi stessi", e continua, "oltre al sostegno della comunità internazionale, specialmente nello sport, durante i nostri preparativi possiamo percepire l'entusiasmo degli atleti nel partecipare ai Giochi di Pechino, poiché considerano la città il posto più sicuro in questa fase". (SEGUE)