Pechino 2022: Grassl, astro del pattinaggio italiano

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - L'astro nascente del pattinaggio artistico italiano Daniel Grassl ha parlato di quanto sia emozionato all'idea di gareggiare, al suo debutto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

"È la mia prima Olimpiade. Sono molto felice di essere qui e il mio obiettivo è acquisire molta esperienza e divertirmi ogni giorno", ha dichiarato il 19enne, che ha conquistato una storica medaglia d'argento per l'Italia nei Campionati Europei 2022.

Come primo pattinatore italiano a completare un quadruplo Lutz, flip e loop in gara, Grassl non vede l'ora di realizzare le proprie speranze di medaglia per arrivare preparato alle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano. Per lui, Pechino 2022 sarà una grande occasione per imparare dagli altri pattinatori.

"È molto emozionante anche poter assistere alla battaglia tra Yuzuru Hanyu e Nathan Chen. Sarà molto interessante e bello guardarli", ha affermato Grassl, aggiungendo che questo lo motiverà a lavorare più duramente.

Il pattinatore ha rivelato all'agenzia di stampa Xinhua di aver visitato la Cina per una serie Challenger di pattinaggio di figura tre anni fa, commentando "mi piace molto, con i grandi palazzi e tutto il resto".

Per il suo secondo viaggio nel Paese asiatico, l'italiano ha detto: "Sono arrivato qui ieri e penso che sia tutto molto ben organizzato".

Mentre alcuni atleti di fama mondiale hanno saltato le competizioni internazionali in questa stagione, Grassl è al primo posto tra i pattinatori maschi nella classifica mondiale Isu 2021/22. (XINHUA)