Covid: Cina, nello Zhejiang 24 nuovi casi locali

(XINHUA) - HANGZHOU, 31 GEN - La provincia dello Zhejiang in Cina orientale ha riportato 24 casi locali confermati di Covid-19 a partire dalla giornata di ieri fino alle 10:00 di stamattina, come hanno riferito le autorità in una conferenza stampa di oggi.

Dall'ultima ricomparsa del virus, la provincia ha registrato un totale di 83 casi locali confermati, tutti nel capoluogo di Hangzhou.

Attualmente, la provincia presenta 12 zone a medio rischio e una ad alto rischio. (XINHUA)