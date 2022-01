Cina: successo 'ruggente' dei prodotti a tema tigre

(XINHUA) - CHANGCHUN, 31 GEN - I prodotti a tema tigre, tra cui scarpe, articoli 'papercraft' e gioielli, hanno riacquisito popolarità in Cina e non solo, visto che l'Anno della Tigre è dietro l'angolo.

Il Capodanno lunare cinese, o Festival di Primavera, cade il 1° febbraio di quest'anno. La tigre è il terzo dei 12 animali dello zodiaco in Cina, insieme al topo, al bufalo, al coniglio, al drago, al serpente, al cavallo, alla capra, alla scimmia, al gallo, al cane e al maiale.

Si cuciono le suole, si ricamano i motivi del felino, si incollano i baffi... così è nato un paio di scarpe con una testa di tigre, creato da Xu Dahang, 53 anni, un'artigiana dell'abbigliamento etnico manciù della città di Jilin, nell'omonima provincia in Cina nordorientale.

"Queste scarpe sono state realizzate per un cliente italiano.

Scarpe e cappelli di questo tipo stanno guadagnando sempre più popolarità in patria e all'estero in vista del capodanno lunare cinese", ha spiegato Xu, che gestisce un'azienda di abbigliamento, aggiungendo che molti cinesi per tradizione credono che l'immagine della tigre protegga i bambini dal male, "anche gli ordini dei capi etnici manciù a tema sono aumentati di 20 volte dallo scorso aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".

Nella cultura cinese, la tigre simboleggia l'audacia, il vigore e la forza con cui allontanare il male e portare fortuna e pace. (SEGUE)