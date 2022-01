Cina: successo 'ruggente' dei prodotti a tema tigre

(XINHUA) - CHANGCHUN, 31 GEN - I prodotti a tema tigre, tra cui scarpe, articoli 'papercraft' e gioielli, hanno riacquisito popolarità in Cina e non solo, visto che l'Anno della Tigre è dietro l'angolo.

Il Capodanno lunare cinese, o Festival di Primavera, cade il 1° febbraio di quest'anno. La tigre è il terzo dei 12 animali dello zodiaco in Cina, insieme al topo, al bufalo, al coniglio, al drago, al serpente, al cavallo, alla capra, alla scimmia, al gallo, al cane e al maiale.

Si cuciono le suole, si ricamano i motivi del felino, si incollano i baffi... così è nato un paio di scarpe con una testa di tigre, creato da Xu Dahang, 53 anni, un'artigiana dell'abbigliamento etnico manciù della città di Jilin, nell'omonima provincia in Cina nordorientale.

"Queste scarpe sono state realizzate per un cliente italiano.

Scarpe e cappelli di questo tipo stanno guadagnando sempre più popolarità in patria e all'estero in vista del capodanno lunare cinese", ha spiegato Xu, che gestisce un'azienda di abbigliamento, aggiungendo che molti cinesi per tradizione credono che l'immagine della tigre protegga i bambini dal male, "anche gli ordini dei capi etnici manciù a tema sono aumentati di 20 volte dallo scorso aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".

Nella cultura cinese, la tigre simboleggia l'audacia, il vigore e la forza con cui allontanare il male e portare fortuna e pace.

La cultura della tigre si è radicata nella città di Hunchun, che si trova al centro del Northeast China Tiger and Leopard National Park. Han Shuang, presidente dell'associazione dedicata al taglio della carta dell'etnia manciù in città, è impegnata a creare vivaci oggetti di carta a tema tigre con i suoi colleghi: "quest'anno, la gente vuole comprare oggetti di carta di questo tipo per decorare le finestre o per esporli in forma d'arte.

Abbiamo adottato diverse tecniche per riprodurre l'animale in varie forme, combinandolo con caratteri cinesi e paesaggi. Il nostro obiettivo è di soddisfare le varie esigenze dei consumatori".

I centri commerciali di tutte le città cinesi sono pieni di giocattoli, zaini, gioielli, distici di primavera, biscotti e dolci a tema tigre.

Nei negozi duty-free della provincia insulare dell'Hainan, nel sud della Cina, si possono vedere ovunque elementi legati al grande felino e al colore rosso. Li Chao, un turista della provincia dello Zhejiang in Cina orientale, ha comprato una crema per gli occhi in edizione limitata in una confezione rossa raffigurante l'animale: "ha un aspetto molto festoso e trasmette molto bene l'idea del Festival di Primavera cinese".

I regali a tema tigre stanno avendo un grande successo online. Sulla piattaforma di e-commerce Taobao, il Museo del Palazzo ha venduto circa 10.000 sottobicchieri a gennaio.

Dallo scorso dicembre, il volume delle vendite di gioielli a tema è aumentato di 85 volte rispetto all'anno precedente, mentre quello dei tessuti per la casa, dei regali e dei vestiti è cresciuto rispettivamente di 31, 24 e 14 volte, secondo i dati del mercato online JD.com pubblicati all'inizio di gennaio.

Sulla piattaforma di condivisione video TikTok, i contenuti con l'hashtag #yearofthetiger hanno totalizzato più di 27 milioni di visualizzazioni.

Molti video blogger si sono truccati in modo creativo ispirandosi alla faccia della tigre o hanno mostrato le proprie cover dei telefoni o i vestiti con elementi a tema: "questi andranno molto", ha affermato Li Ping che si occupa di e-commerce.

"La popolarità degli articoli a tema farà sì che l'antica cultura della tigre riacquisti il suo splendore. Combinando elementi moderni con la festa tradizionale, le persone vivranno un Festival di Primavera più autentico e interessante", ha concluso Li Qian, uno scrittore ed esperto di folklore di Jilin.

