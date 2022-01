Cina: scoperte impronte di tigre siberiana selvaggia

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - Un team di ricerca cinese ha recentemente rinvenuto impronte di tigri siberiane selvatiche nel nord-est della Cina presso la catena montuosa nota come Grande Khingan. Un ritrovamento che segna la prima apparizione di tracce della rara specie in questa zona in oltre 50 anni.

Ieri la National Forestry and Grassland Administration ha fatto sapere che la ricomparsa di questi esemplari è stata confermata dopo il ritrovamento di impronte nella neve ed escrementi nonché a seguito dell'identificazione del Dna.

Il 29 dicembre 2021 la squadra guidata da Zhou Shaochun, uno zoologo dell'istituto di ricerca sulla fauna selvatica della provincia di Heilongjiang, ha infatti trovato impronte nella neve, presumibilmente appartenenti alla tigre siberiana, nella riserva naturale nazionale di Beijicun.

Nel corso del tracciamento delle impronte sono stati inoltre prelevati quattro campioni di escrementi i quali si sono successivamente dimostrati appartenenti a tigri siberiane.

"La scoperta giunge più di 50 anni dopo l'ultimo rinvenimento di tracce di tigri siberiane sul Grande Khingan", ha spiegato Zhang Minghai, un esperto di fauna selvatica e di protezione degli habitat presso la Northeast Forestry University. (SEGUE)