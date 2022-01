Cina: scoperte impronte di tigre siberiana selvaggia (2)

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - Insieme al Piccolo Khingan, il Grande Khingan è una delle più importanti riserve di foresta incontaminata nel nord-est della Cina.

Sebbene la recente scoperta non stia a significare l'insediamento a lungo termine delle tigri siberiane, secondo Zhang questa riflette comunque il miglioramento degli habitat della fauna selvatica nella regione e il ripristino delle catene alimentari.

Quest'ultimo ha anche notato la solida tendenza di espansione per quanto riguarda la distribuzione di tali animali in Cina.

Le tigri siberiane, conosciute anche come tigri dell'Amur o della Manciuria, abitano principalmente la Russia orientale, il nord-est della Cina e la parte settentrionale della penisola coreana, e in Cina sono inserite nella lista di protezione di prima classe.

All'inizio del XX secolo, le specie erano ampiamente distribuite nell'area nord-orientale del Paese e la catena montuosa del Grande Khingan costituiva uno dei loro habitat principali. Tuttavia, un'indagine condotta dal 1974 al 1976 ha mostrato che le tigri erano scomparse dalla zona di montagna a causa di vari motivi. (XINHUA)