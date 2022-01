Cina: Capodanno, aperti oltre 70% punti panoramici

(XINHUA) - PECHINO, 31 GEN - Oltre il 70% dei punti panoramici classificati in Cina come di livello A funzioneranno regolarmente nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno cinese, che avranno inizio oggi e dureranno una settimana. Lo ha reso noto il ministero della Cultura e del Turismo.

Quest'ultimo ha precisato inoltre tramite il funzionario Yu Changguo che durante il periodo di vacanza alcuni siti turistici saranno temporaneamente chiusi per via del Covid-19 o per ragioni legate alla stagione.

Il Festival di Primavera o Capodanno Lunare cinese di quest'anno si celebra domani, 1° febbraio. (XINHUA)