Video del Villaggio Olimpico diventa virale (2)

(XINHUA) - YANQING, 30 GEN - L'atleta dice di odiare l'inverno, tuttavia, ha registrato la maggior parte delle vittorie nella Coppa del Mondo in singolo in qualità di slittinista degli Stati Uniti, con cinque vittorie, ottenendo il terzo posto nella classifica generale dei singoli nella stagione 2017-18 e segnando il piazzamento più alto di sempre per un atleta di slittino americano.

Oltre al letto e alle esperienze nel villaggio olimpico, Britcher ha anche riconosciuto la necessità della gestione a circuito chiuso messa in atto dagli organizzatori.

"È difficile, perché normalmente alle Olimpiadi si può andare in giro, e io vorrei davvero vedere molto di più del Paese," ha raccontato.

"Ma è importante mantenere tutti al sicuro, sia le persone che vivono qui che gli atleti, quindi il circuito chiuso è una buona cosa, ma sicuramente toglie un po' all'esperienza," ha aggiunto. (XINHUA)