Pechino 2022: Zhao Dan e Gao Tingyu portabandiera

(XINHUA) - PECHINO, 30 GEN - L'atleta di skeleton Zhao Dan e il pattinatore di velocità Gao Tingyu sono stati presentati oggi come portabandiera della delegazione cinese alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Zhao Dan è nata nella regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale. È stata selezionata nella squadra nazionale cinese di skeleton nel 2018.

La 19enne Zhao, considerata una delle speranze cinesi di Pechino 2022, ha vinto il 7° posto nella gara femminile nella sua prima competizione mondiale ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali del 2020. Ha continuato a migliorare le sue capacità nella stagione 2021-22 e ha vinto un titolo alla tappa di Innsbruck della Coppa Intercontinentale.

Il 24enne Gao Tingyu è una delle più brillanti stelle cinesi del pattinaggio di velocità degli ultimi anni. È entrato nella squadra nazionale cinese di pattinaggio di velocità nel 2016.

Nei Giochi Invernali di PyeongChang 2018, Gao ha vinto il bronzo nei 500m maschili, diventando il primo atleta cinese nel pattinaggio di velocità maschile a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali.

Gao ha continuato a migliorare i suoi risultati personali negli ultimi anni e durante l'attuale stagione ha vinto un oro e un argento nei 500m.

"Sarà la seconda Olimpiade Invernale per Gao Tingyu, che ha vinto il bronzo a PyeongChang", ha dichiarato Ni Huizhong, segretario generale della delegazione olimpica invernale cinese.

"Gao ha pattinato magnificamente in questa stagione, e la 19enne Zhao è una giovane stella in ascesa", ha commentato Ni.

L'apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è prevista per il 4 febbraio. (XINHUA)