Pechino 2022: tutto pronto al 'nastro di ghiaccio'

(XINHUA) - PECHINO, 30 GEN - Presso quello che è stato soprannominato 'Ice Ribbon' o 'nastro di ghiaccio', ovvero il National Speed Skating Oval, unico nuovo impianto realizzato di recente appositamente per le competizioni sul ghiaccio di Pechino 2022, tutto è pronto per dare inizio agli imminenti Giochi invernali. Lo ha dichiarato oggi Zhou Qiurui, vice direttore della struttura.

Quest'ultimo ha raccontato: "Quasi ogni atleta di provenienza estera che arriva qui fa prima di tutto una cosa: scattare foto".

Secondo Zhou, un totale di 166 pattinatori di velocità che giungeranno da 27 Paesi e regioni sono pronti per gareggiare nel corso di Pechino 2022 mentre ad atleti di 17 Paesi e regioni hanno iniziato gli allenamenti sul ghiaccio.

"Anche se ci troviamo alle prese con un'enorme pressione dovuta alla pandemia, i Giochi andranno sicuramente bene se tutti i nostri atleti e i giudici di gara saranno al sicuro", ha affermato il funzionario, aggiungendo che per i partecipanti non è facile arrivare a qualificarsi per le Olimpiadi e che quindi la loro sicurezza deve essere garantita. (SEGUE)