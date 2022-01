Pechino 2022: partita la delegazione olimpica greca

(XINHUA) - ATENE, 30 GEN - La delegazione olimpica invernale greca è partita oggi da Atene per Pechino, portando con sé affettuosi auguri di successo.

I cinque atleti che rappresenteranno la Grecia hanno ricevuto gli auguri dei funzionari durante un evento tenutosi ieri.

Rivolgendosi ai partecipanti, Spyros Capralos, presidente del Comitato Olimpico Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale, si è dichiarato nuovamente fiducioso che gli organizzatori offriranno giochi sicuri e di successo superando le sfide della pandemia.

Lefteris Avgenakis, vice ministro greco della Cultura e dello Sport, si è congratulato con gli organizzatori per aver costruito sulla struttura dei Giochi Olimpici estivi del 2008, adattando le sedi.

Xiao Junzheng, ambasciatore della Cina in Grecia, ha sottolineato che ospitare al meglio i Giochi Olimpici Invernali è un impegno solenne della Cina nei confronti della comunità internazionale, al fine di promuovere lo spirito olimpico.

"Mi aspetto che le Olimpiadi di Pechino siano eccezionali.

Sono sicura che gli organizzatori abbiano fatto un lavoro incredibile e non vedo l'ora di vivere tutto questo, di essere la prima ad entrare nello stadio alla cerimonia di apertura alzando i colori del nostro Paese, e spero che il popolo cinese si goda i giochi", ha dichiarato l'atleta greca Maria Danou a Xinhua. (SEGUE)