Pechino 2022: partita la delegazione olimpica greca (2)

(XINHUA) - ATENE, 30 GEN - Maria Danou sarà uno dei due atleti che porteranno la bandiera nazionale greca durante la cerimonia di apertura. L'altro portabandiera sarà Ioannis Antoniou, che è stato anche il primo tedoforo della fiamma olimpica per i Giochi del 2022, dopo la cerimonia di accensione nell'antica Olimpia, nella Grecia occidentale, lo scorso autunno.

"Auguro un felice anno nuovo alla Cina, dato che il nuovo anno cinese sta per iniziare. Ringraziamo molto gli organizzatori, sappiamo che è molto difficile. Ringraziamo i volontari, per cui la situazione non è affatto facile. Spero di vedervi presto. Buona fortuna a tutti", ha detto Antoniou.

Maria-Eleni Tsiovolou, che gareggerà nello sci alpino, e i fondisti Nefeli Tita e Apostolos Angelis completano la squadra greca.

"Ringraziamo gli organizzatori che realizzano il sogno di molti atleti, cioè partecipare alle Olimpiadi. Spero che tutto vada per il meglio e che non ci siano difficoltà", ha commentato Tita a Xinhua. (XINHUA)