Energia eolica off-shore a Taranto

(XINHUA) - ROMA, 30 GEN - Una città dell'Italia meridionale, che finora era nota per i problemi ambientali legati a una delle più grandi fonderie d'acciaio europee, sarà presto la sede di un nuovo impianto eolico off-shore che fornirà abbastanza energia pulita per circa 18.500 famiglie.

L'impianto, con sede a Taranto, è in fase di completamento.

Il cosiddetto progetto 'Taranto Off-Shore' comprenderà dieci turbine che produrranno 3 megawatt di potenza ciascuna.

Il totale di 30 megawatt del progetto, che sarà completato in parte insieme al fornitore cinese di apparecchiature Ming Yang Smart Energy Group Ltd., fornirà energia elettrica a circa 18.500 famiglie con emissioni di gas serra prossime allo zero.

Approvato nel giugno 2016, il progetto farà parte di una più ampia serie di progetti che, secondo l'analista di energie rinnovabili del Wwf-Italia Massimiliano Varriale, alla fine produrrà almeno 17.000 megawatt di potenza a livello nazionale. (SEGUE)