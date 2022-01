Energia eolica off-shore a Taranto (2)

(XINHUA) - ROMA, 30 GEN - Varriale ha dichiarato a Xinhua che con i suoi 30 megawatt, il progetto è relativamente piccolo, e che avendo delle turbine eoliche a posizione fissa, non rientra nella tendenza che prevede delle turbine galleggianti, le quali permettono all'impianto di generazione di energia di essere collocato molto più lontano dalla riva, dove non sarebbe visibile e dove il vento che genera l'energia è più affidabile.

Ma secondo il suo parere, il progetto è ancora significativo come parte di una tendenza più ampia che potrebbe contribuire a influire sull'opinione pubblica italiana che a volte è stata scettica nei confronti dell'energia eolica, riducendo anche la necessità di combustibili più inquinanti.

Un portavoce della città di Taranto ha dichiarato a Xinhua che la città è "entusiasta" di questo progetto che potrebbe aiutare a riqualificare la sua immagine.

Taranto resta più nota per l'ex impianto siderurgico Ilva, una delle più grandi fonderie d'Europa in termini di capacità.

Dopo anni di problemi ambientali, l'impianto, ora conosciuto come Acciaierie di Taranto, sta lavorando sulla decarbonizzazione e la riduzione del suo impatto ambientale.

Secondo i media, la partecipazione di Ming Yang Smart Energy Group Ltd. è importante perché il precedente fornitore non era in grado di fornire le turbine di cui il progetto aveva bisogno.

