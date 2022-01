Covid: Pechino classifica 3 aree ad alto rischio

(XINHUA) - PECHINO, 30 GEN - Pechino oggi ha classificato 3 aree nel distretto di Fengtai come ad alto rischio per il Covid-19, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali anti-epidemia durante una conferenza stampa.

A distanza di 24 ore dalle 16 di ieri, la città ha riportato 12 nuovi casi trasmessi a livello locale attribuibili alla variante Delta, mentre non è stata riportata nessuna nuova infezione della variante Omicron per sette giorni consecutivi.

La capitale cinese ha attualmente 3 aree ad alto rischio per il Covid-19 e 7 aree a medio rischio, ha riferito Li Ang, vice direttore della Commissione Sanitaria Municipale di Pechino.

Dal 15 gennaio, Pechino ha riportato un totale di 96 casi locali confermati e 12 portatori asintomatici. (XINHUA)