Cina: Pmi non manifatturiero in calo a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 30 GEN - L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi - purchasing managers' index) per il settore non manifatturiero cinese è arrivato a 51,1 a gennaio, in calo rispetto al 52,7 di dicembre, secondo quanto dichiarato oggi dal National Bureau of Statistics (Nbs).

Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione.

A causa di una recrudescenza dei casi di Covid-19 in diverse regioni, il sottoindice per le attività commerciali nel settore dei servizi è diminuito di 1,7 punti percentuali da dicembre 2021 fino al livello minimo toccato in cinque mesi di 50,3 raggiunto a gennaio, stando allo statistico senior del Nbs Zhao Qinghe.

Il clima generale degli affari nel settore edile si è indebolito stagionalmente, facendo attestare il sottoindice per le attività commerciali nel settore edile a 55,4 nel mese di gennaio, 0,9 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente.

I dati di oggi hanno anche mostrato che l'indice dei responsabili degli acquisti per il settore manifatturiero cinese è arrivato a 50,1 a gennaio, in calo rispetto al 50,3 di dicembre 2021. (XINHUA)