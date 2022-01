Cina: Pmi manifatturiero in calo a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 30 GEN - L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi - purchasing managers' index) per il settore manifatturiero cinese è arrivato a 50,1 a gennaio, in calo rispetto al 50,3 di dicembre, secondo quanto dichiarato oggi dal National Bureau of Statistics (Nbs).

Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione.

L'espansione dell'industria è rallentata nel mese di gennaio, poiché alcuni sottosettori sono entrati in un tradizionale periodo di bassa attività e la domanda di mercato si è contratta, ha dichiarato Zhao Qinghe, statistico senior del Nbs.

A gennaio, il sottoindice che misura i prezzi di acquisto delle principali materie prime è aumentato di 8,3 punti percentuali da dicembre 2021, fino a quota 56,4. Il sottoindice per i prezzi di fabbrica era 50,9, in aumento di 5,4 punti percentuali rispetto al mese scorso. Il sottoindice per la produzione ha raggiunto quota 50,9, in calo di 0,5 punti percentuali dal mese scorso, ma è rimasto nell'area di espansione per tre mesi consecutivi.

I dati di domenica hanno anche mostrato che il Pmi per il settore non manifatturiero cinese è arrivato a 51,1 a gennaio, in calo rispetto al 52,7 di dicembre. (XINHUA)